6 idées pour une Magnifique Terrasse Couverte.!!

Les tonnelles sont en train de devenir de plus en plus une caractéristique commune à beaucoup de jardins, car c’est une addition merveilleuse qui unit utilité, style et valeur. Le meilleur avantage étant que quelque soit le style de votre maison vous trouverez toujours une tonnelle parfaite pour vous.

Nous aimons cette version en métal qui permet une bonne couverture contre la pluie, sans cacher complètement le soleil. En réalité cela semble être une place excellente pour se détendre et avoir un bon dîner après une matinée au soleil. Est-ce que vous préparez le barbecue?