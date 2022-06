Une Maison Sublime avec une Terrasse de Rêve.!!

L'arrière de la maison, avec sa terrasse et sa piscine, est très accueillante. Ici aussi, le toit se prolonge pour former un espace abrité et protéger la terrasse du vent, du soleil et de la pluie. Quelques marches mènent à la piscine et dans le jardin, très bien entretenu, qui invite à passer de bons moments de détente à l'extérieur.