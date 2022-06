20 Splendides Cuisines Rustiques !!

Le chêne est assurément le type le plus populaire de bois quand on parle de l'aménagement de cuisines rustiques. Cependant, le noyer et l'hêtre sont de plus en plus utilisés. Pour ceux qui craignent que les revêtements en bois ont tous la même apparence, détrompez-vous : il existe une variété de revêtements et de finitions pour vos meubles et décoration en bois, comme le fini sur la photo qui donne au bois une teinte gris perle. Cette couleur va d'ailleurs à merveille avec les teintes claires des autres éléments du décor comme les murs de plâtre blanc et le poutre en bois naturel.

Ce projet fait également appel à d'autres matières et couleurs, donnant du charme de la cuisine. Les tuiles originales dans cette cuisine donnent une touche joyeuse et chaleureuse. Et, bien que les lampes suspendues en métal forment un contraste important à bois, l'aspect brut du style industriel de ces objets design s’intègre harmonieusement à cette décoration riche et variée.