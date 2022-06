Entre lampes, bougies et plafonniers, votre cœur balance ?

La Fabrika nous fait partager le travail des designers danois Andreas Lund et Jacob Rudbeck et leur collection de lustres Bell de différentes tailles et coloris, sable ou gris. L'aspect industriel et l'apparence lisse de la cloche du lustre pourraient nous faire penser que cette première a été réalisé à partir d'une seule pièce mais ce n'est pas le cas. Cette lampe s'intégrera à toute sorte d'intérieur mais sublimera sans aucun doute un appartement, loft ou maison d'inspiration moderne ou industrielle. Etant une lampe directionnelle, ce lustre changera l’atmosphère de votre pièce selon sa position dans celle-ci.