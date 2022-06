8 accessoires pour votre cuisine

De retour aux plateaux de présentation, nous découvrons ce produit élégant de la designer Sonia Bazantay et son agence Around Pattern. Arlecchino reprend les carreaux du costume du fameux personnages de la Commedia dell'arte, Arlequin, et se décline en une variété de plateau et de plats de service aux formes dynamiques et minimalistes. L'ensemble des morceaux s’emboîtent pour former un ensemble cohérent et peuvent être éparpillés sur la table de la salle à manger pour accueillir bouchées, petites fritures, sushis ou n'importe quelle création culinaire qui sortira de votre imagination. Finalement, le plateau en bois et les assiettes en Corian, une résine minérale très utilisée dans le design contemporain, sont distingués et faciles à nettoyer.