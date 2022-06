L'incroyable Reconversion de cette Maison Familiale.!!

Une fois entré, on se rend immédiatement compte de l'espace que cette structure offre. La hauteur sous plafond et l'ouverture de l'aménagement au sol donnent une impression d'espace extraordinaire. Le plafond en bois, de forme arquée, forme un étonnant contraste avec le cube blanc qui structure l'espace. L'espace au sol offre une cuisine, un salon et une salle à manger tandis que les chambres se trouvent dans l'espace supérieur.