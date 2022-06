Ajoutez un Charme industriel à votre intérieur.!!

Rien de tel, sinon, que quelques lampes à filament suspendues pour donner une petite note urbaine à une pièce. Ici, la cuisine blanche et noire, très sobre et moderne, constitue une pièce simple, pratique et design. La présence d'un poteau, d'une verrière et de ces quelques lampes suspendues ajoute des petites notes de style industriel qui lui apporte une singularité supplémentaire.