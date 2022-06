10 idées Déco pour une Cuisine Exceptionnelle.!!

S'il est bien une pièce qui nécessite des rangements nombreux et pratiques, c'est la cuisine. Il vous faut caser votre vaisselle, vos plats, vos ustensiles et vos ingrédients ! Ici, la ligne qui longe le mur du fond et sur laquelle on peut suspendre des ustensiles est une idée originale et sympa pour habiller l'espace tout en créant des rangements fonctionnels.