Hommage au Corbusier

Nous concluons ce tour d'horizon, avec un projet mythique dont il ne reste plus que des traces photographiques et documents graphiques puisqu'il s'agit d'un bâtiment temporaire, construit pour accueillir les produits de la compagnie d'électroménagers Philips à l'occasion de l'exposition universelle de 1958, à Bruxelles en Belgique. Le pavillon est composé de surfaces paraboliques construites en voile de béton armé, une innovation unique pour l'époque qui donne au bâtiment une apparence futuriste, à mi-chemin entre une expression formelle puissante et une fonctionnalité étonnante qui emprunte aux formes organiques, un peu comme pour le projet de la Chapelle de Ronchamp. Pour ce projet, Le Corbusier a collaboré avec un de ses assistants de l'époque, l'architecte et musicien grec Iannis Xenakis, qui deviendra par la suite célèbre pour ses projets qui mêlent espace et musique. Cette collaboration nous permet, par ailleurs, de mentionner l'influence du Corbusier sur le travail de ses contemporains et de ses successeurs. En effet, beaucoup d'architectes célèbres mentionnent le travail de Le Corbusier comme étant une des inspirations principales de leur pratique, et ce, encore de nos jours. Mentionnons, par exemple, l'architecte brésilien Oscar Niemeyer et l'américain Richard Meier, tous deux récipiendaires du prestigieux prix Pritzker pour l'excellence en architecture.

En somme, nous constatons que la production variée et raffinée du Corbusier est pour le moins impressionnante, non seulement de par ses fines compositions formelles, mais de par les avancements sociaux, techniques et spatiaux que cette dernière a offert au monde moderne de l'architecture. Ainsi, bien qu'il ne soit plus parmi nous, il reste que l'influence de cet architecte franco-suisse accompagne encore aujourd'hui les designers et créateurs contemporains dans la conception de meubles, de bâtiments et d'espaces urbains exceptionnels.