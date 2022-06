Cube Transportable à faire Soi Même !

Une fois installé et mis en place, le CUBE constituera un endroit parfait pour une chambre supplémentaire, un bureau ou un espace de travail original ou encore un spa pour prendre soin de soi ou un atelier d ’artiste pour les plus créatifs d'entre vous… Un médecin, un kinésithérapeute ou tout praticien pourra également y aménager sans problème son cabinet ! La conception de la structure du CUBE vous offre en effet une multitudes de solutions d'agencements pour répondre à vos moindres besoins et s'adapter autant que se déplacer au fur et à mesure de vos attentes et envies.