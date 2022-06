14 Sublimes Verrières et Vérandas pour Illuminer la Maison

La véranda créée permet d’intégrer un ascenseur et un espace à vivre devenu bien plus ouvert et lumineux. Avec l'impression d'être à l'extérieur mais tout en étant bien au chaud à l'intérieur. La vue sur la propriété en contrebas est fort agréable et le logement respire à présent complètement.

Si ce projet vous intéresse, je vous conseille de découvrir l'ensemble du projet en cliquant ici.