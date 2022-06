Une Maison Moderne avec un Intérieur Chaleureux

Nous commençons notre tour intérieur avec la zone la plus reposante de la maison : la salle de jeux et du bar. Comme nous pouvons le voir, son style lui donne un air de mystère, comme si une cave souterraine est impliquée, et nous allons bientôt savoir pourquoi. La pièce dispose d'un espace avec bar, une table pour le jeu, un salon et une télévision pour profiter des concerts ou des jeux de sport tout en profitant de délicieuses boissons rafraîchissantes.

Les murs de briques rouges augmentent le sentiment de rusticité et de la porcelaine carrelage avec le type de bois patiné. La table se compose d'une section de tronc dont le périmètre est naturellement irrégulier, couvrant un espace de rangement noir très moderne et élégant. Un détail important et frappant est l'éclairage : les lampes suspendues marquées d'un style industriel viennent parfaire l'aspect rusticité.