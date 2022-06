7 Formidables Maisons Modulables

La maison imaginée par l’innovante architecte qu’est Carole Guyon s’étire sur en longueur de 24 mètres de plein pied. Composée d’une ossature en bois, elle est également recouverte par un bardage lui aussi de bois et prend pour nous des faux airs de conteneurs organiques plutôt curieux et étonnants. La forme du terrain, tout en longueur et en étroitesse, a bien évidemment joué un rôle capital dans l’implantation finale.

Dans le but de rompre totalement d’avec le bâti déjà existant, le choix de l’élément bois s’est imposé tout naturellement et présentant également plus de facilité lors de la mise en oeuvre et de la réalisation.

Le bois de mélèze est l’essence qui a été sélectionnée pour le bardage car elle présente d’incroyables propriétés rendant le matériau imputrescible. L’autre argument en faveur de cette essence de bois est bien sûr la charmante teinte grisée que le mélèze prend naturellement avec le temps… .

Voyons ensemble et de plus près le résultat du projet !