Une Maison Familiale à l'intérieur Révolutionnaire.!!

Tout dans cette salle de bain a été pensé pour en faire un lieu à la fois agréable et pratique. La lumière naturelle pénètre largement dans la pièce grâce aux baies vitrées ainsi qu'à la fenêtre de toit. Les vasques et les autres équipements sont modernes et fonctionnels. Les carreaux blancs et les plus petits carreaux verts apportent un look à la fois épuré et design à l'ensemble. Enfin, la baignoire et la douche offrent tout le confort nécessaire à cette pièce.

