Un objet peut en cacher un autre!

Laure Kasiers nous propose ici sa création nommée «Tipi », composée de plusieurs coussins modulables possédant des attaches et permettant l'assemblage de différents petits meubles. Les possibilités sont infinies et permettent ainsi de créer siège, tapis, tipi. Ce système modulaire, offrant une variété de combinaisons pour votre intérieur, est facile d'utilisation mais aussi ludique, s'adaptant à vos besoins et envies en un clin d’œil. Parfait pour l'arrivée d'invités surprises ou pour amuser vos enfants et leurs amis.

