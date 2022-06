La Maison Parfaite pour une Famille Moderne.!!

Le grand espace ouvert du rez-de-chaussée offre un lieu de vie moderne et confortable. La cuisine, le salon et la salle à manger forment un unique espace, propice aux échanges et aux moments de convivialité. Les baies vitrées viennent compléter cette impression d'espace et de clarté. Le mobilier, sobre et moderne, comporte aussi une touche de couleur gaie avec le canapé bleu qui invite à se détendre dans cet espace accueillant.