Peinture murale, papiers peints et autres revêtements uniques

Pour compléter cette liste, nous vous présentons le travail graphique de la designer Soraya Deffar pour l'agence Un Prétexte. Cette dernière s'inspire en effet des passions et des intérêts de ses clients pour créer des compositions et collages uniques qu'elle imprime en format géant et installe dans les différents espaces de ses projets résidentiels et commerciaux. Ici, c'est une magnifique paroi murale aux accents marins qui nous accueille et qui donne à cette salle à manger une atmosphère vivante et dynamique.

Si vous aviez des doutes, cette liste vous prouve qu'il existe véritablement une variété presque infinie de solutions graphiques pour vos murs. Il vous suffit de laisser un peu de liberté à l'esprit créatif de vos designers et décorateurs d'intérieurs et ils vous dénicheront assurément des décors et des ambiances uniques et personnalisés, parfaits pour donner de la vie à vos murs!