La Magnifique Transformation d'un Logement Déprimant.!!

Dans l'idéal, il faut qu'un logement corresponde le mieux possible aux besoins et aux goûts de ses habitants. C'est ce qu'ont souhaité réaliser les architectes coréens de IDEEAA lorsqu'ils ont rénové l'appartement que vous vous apprêtez à découvrir. Pour ce projet, ils ont exploité le potentiel qui se cachait dans ce logement terne et banal qu'ils ont transformé en appartement de rêve. Venez découvrir quelles surprises ce dernier vous réserve.