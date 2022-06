Meubles en métal : entre art et fonctionnalité

Noé Métal Design est une entreprise qui travaille le fer, de façon à la fois fonctionnelle et artistique. Implantée entre Berlin et Madrid, tous les objets qu’elle propose sont faits à la main et produits à la demande des clients : tout ce qui sort de ses ateliers est donc une pièce unique. Le style inimitable de Noé Métal Design pourrait être décrit comme étant à mi-chemin entre charme industriel et formes fantaisistes. Zoom sur cette entreprise vraiment spéciale.