10 design de rêve pour chambre enfant

Parfait design pour un enfant qui a besoin d'espace au sol pour jouer avec des amis, sans oublier qu'il laissera traîner des effets vestimentaires assez souvent. Le rangement en hauteur est une solution adéquate qui permet de faire des répartitions importantes de tous les effets scolaires et non -scolaires. il est aussi possible de mettre des petits objets décoratifs comme des photos, et certains jouets. Les objets plus discrets seront installés dans l'armoire fermée, et le meuble de haut recevra tout ce qui ne pourra pas déranger la décoration de la chambre.

La table dessous sera utile pour les exercices de classe, et certaines manipulations qui nécessitent de la concentration. Les tiroirs du bas, pourront recevoir des cahiers et des accessoires scolaires en toute simplicité. Le mélange des couleurs rouge/blanc ont l'avantage de permettre sur un mur bleu d'en faire la chambre d'un garçon, et sur un mur rose par exemple une chambre de fille.