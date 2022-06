Colocation : vivre en communauté sans problème !

1. Le colocataire

Lorsqu’on arrive dans une nouvelle maison en colocation, chacun amène ses meubles, qu’il veut a priori dispatcher dans l’espace commun. Et si tout le monde ne possède pas les mêmes goûts, on va tout droit à la catastrophe. En effet, chacun a son avis sur les meubles qu’il aime, la disposition dans l’espace, les couleurs des murs et il est difficile de tous tomber d’accord. Le plus simple, ce sera tout simplement de choisir un colocataire ayant les mêmes goûts que vous. Attention, il n’est pas nécessaire d’être toujours en parfaite harmonie, au contraire : de la variété est intéressante car chacun pourra apporter sa touche personnelle, proposant ainsi des combinaisons intéressantes.

2. Le salon

Bien évidemment, tout le monde décore comme il veut sa chambre mais il faudra travailler ensemble sur les espaces communs, comme la salle de bain, la cuisine ou le salon. C’est là que le travail de compromis commence. En ligne de mire, ce qui posera le plus de problèmes : c’est sans doute le salon, car c’est dans cette pièce chacun est susceptible d’apporter le plus de meubles. Il est temps de faire des choix ensemble. Que choisit-on pour les murs, des couleurs vives ou du blanc ? Veut-on beaucoup de déco ou reste t-on dans le plus pure minimalisme ? Optera t-on pour des pièces de créateurs ou des trouvailles de marché aux puces ? Si vous n’arrivez pas à vous mettre d’accord, on vous conseillera de choisir des meubles au style neutre, une palette de couleurs allant des beiges aux marrons et des touches de déco qui ne heurteront la sensibilité de personne.

3. La salle de bain

Dans la plupart des appartements en colocation, la salle de bains est déjà entièrement meublée. On devra donc composer avec divers espaces de stockage ou couleurs de murs suspects. Il est d’abord important que chacun ait assez de place pour ses effets personnels et que partager ses affaires dans l’espace commun ne pose de problème à personne. Pour organiser l’espace, on vous conseillera des étagères, des armoires, des tiroirs à roulettes que l’on remplira de plusieurs compartiments de différentes tailles et formes.

4. La cuisine

S’il n’existe pas de mobilier de cuisine lorsque vous emménagez, on vous conseillera d’opter pour des couleurs et des formes neutres. La plupart du temps dans une colocation, le budget n’est pas énorme, et la mise en place d’une cuisine peut coûter cher. Concentrez-vous alors sur les plats et ustensiles indispensables pour être opérationnel ; vous pouvez les choisir de couleur, afin d’égayer la pièce. Le mélange de matières et de couleur créera une sorte de chaos organisé, qui fait également le charme de cette période de la vie. Pas la peine de forcer ici l’uniformité, ce serait peine perdue et ce n’est pas forcément souhaitable. Il est important, cependant, comme dans la salle de bains, qu’il y ait une répartition équitable de l’espace. Il faut donc s’assurer que chacun ait son étage dans le frigo et dans les placards.