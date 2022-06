Papiers peints : laissez-vous surprendre

Dans les années 70, il était difficile d’imaginer une salle de séjour sans papier peint aux couleurs vives. Après avoir un peu disparu des must have en déco, il revient aujourd’hui sur le devant de la scène. Et le choix est infini : on peut opter pour un style original, kitsch (des palmiers et un coucher de soleil), drôle (des dauphins qui sautent de l’eau), élégant, minimaliste… tout est envisageable ! Grâce à de nouvelles techniques, des méthodes d’impression modernes et des matériaux sophistiqués, poser du papier peint n’a jamais été aussi facile. Nous vous présentons aujourd’hui les réalisations de nos experts en façade, Affreschi & Affreschi : des trompes l’oeil aux panoramas de nature, des scènes de rue aux portraits, leur collection est impressionnante et saura mettre en valeur les murs de chez vous.