14 Meubles Informatiques de Génie !!!

Quand l’ordinateur se trouve dans le séjour, qui plus est, s’il s’agit d’un ordinateur de bureau traditionnel avec sa grande tour et ses multiples câbles, on n’aime pas forcément le voir en permanence. Alors pourquoi ne pas le dissimuler comme ici dans un meuble bibliothèque. En ouvrant la porte, on obtient en outre un espace bureau. Le meuble permet de tout ranger… et camoufler !