La Transformation d'une Vieille Grange en Maison Moderne.!!

La réhabilitation de cette grange située dans un milieu rural est un projet qui vise à mettre en valeur un patrimoine déjà existant.

La maçonnerie en pierres sèches est soulignée par une extension en béton épurée, discrète qui a permis de connecter l'intérieur et l'extérieur en proposant un intéressant jeu de volumes.

La réhabilitation d’une grange en milieu rural est un projet porteur du travail de mise en valeur d’un patrimoine existant. La construction traditionnelle en pierres sèches est valorisée par le traitement d’une extension épurée et brute. Le travail entre intérieur et extérieur a permis de proposer une continuité d’espaces et d’usages qui accentue la perception des volumes. L’organisation autour d’un noyau central oriente l’espace pour profiter pleinement du site et de son ensoleillement.