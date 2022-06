TOTALE Métamorphose en Cuisine.!!

Une fois la rénovation accomplie, la pièce semble totalement transformée et apparaît maintenant beaucoup plus lumineuse ainsi qu'également plus spacieuse ! Les surfaces bois ont été refaites à neuf et n'occupent plus désormais qu'un mur de la chambre à coucher. Le lit est également plus design et tendance, sa structure métallique peinte en noir vient ajouter de la structure et un côté graphique à l'espace.