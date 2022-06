L'incroyable Rénovation de ce Château du XVIIIème.!!

Dans une tradition architecturale très forte, le château de Chalosse illustre un très intéressant compromis entre le style baroque et celui du second empire. Avec ses innombrables fenêtres décorées grâces à des moulures, il rappelle les éléments du baroque, tandis que sa haute porte cerclée de colonne s'inscrit directement dans la lignée du second empire.

Notre architecte expert à l'honneur aujourd'hui a notamment participé à la réfection des menuiseries (fenêtres, portes et plancher), du toit et de la façade. A Homify on est bluffés !