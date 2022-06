10 Rangements Colorés pour la Cuisine

On a une explosion de couleurs et de motifs dans cette cuisine qui est très tendance. Les carreaux muraux imposent un spectacle en couleurs et design très osé, qui harmonise cuisiner et admirer. Ce paradoxe de désordre harmonieux plonge la pièce dans un jeu coloris qui s'adapte facilement avec un brun des meubles du bas et un rose léger du mobilier du haut.

Aimez-vous la décoration? La réponse se trouve dans la fusion entre la lumière qui pénètre par la fenêtre, et son reflet sur les différentes formes et couleurs présentes dans la cuisine. Tout autre petit matériel devra s'harmoniser en couleur avec tout ce design osé et arrogant, qui pourrait contraster avec le reste de la maison, car la beauté ici vient de ce mixage qui apporte de la vivacité dans la décoration très imaginative.