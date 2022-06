Relooking Total pour ce Studio de 23m².!!

Voici la vue que l'on a depuis la cuisine et elle n'est pas beaucoup plus réjouissante que ce que nous venons de voir dans la cuisine… Une décoration quasiment inexistante et un vastes espace très mal utilisé vu son potentiel. On ne voit que peu de meubles pour aménager ce studio et c'est peut être parce que l'on pense souvent qu'un studio aura l'air plus grand si on le laisse dégagé. En réalité, mieux votre petit appartement sera aménagé et plus il aura l'air vaste et se révélera fonctionnel.