10 Révolutionnaires Tables Extensibles !

Concernant, la conception de cette table extensible unique : le bloc est constitué de quatre chaises portées par quatre pieds, qui eux-mêmes soutiennent le plateau de la table. L’interaction subsiste à ce niveau car ils sont équipés de pivots.

Les matériaux de la table sont les suivants : des pieds de table en acier inox (brossé ou brillant) avec pivots à roulements à billes, des coques en résine ABS roto moulées, contre-placages de matériaux à choix, des assises avec rembourrage en mousse de caoutchouc recouverte de tissu.

Ainsi, en plus d'être plus qu'unique, cette table extensible est une véritable réussite en terme d'authenticité, de solidité et surtout de gain de place !

