Maison préfabriquée: chaude et prête en 5 mois

La maison se compose de trois étages, dont un sous – sol. Celui-ci est fait de béton et abrite une cave à vin, un garage et une buanderie. Sa superficie totale est de 240 mètres carrés.

Le rez -de- chaussée a une superficie de 180 mètres carrés et se compose de la salle de séjour et de la cuisine et de deux chambres à coucher. Il est vaste et lumineux, son mobilier moderne offre tous les conforts à ces occupants. Au niveau thermique, la maison est équipée d' un chauffage au sol et du point de vue électrique toute la maison est équipée d'un système domotique qui, combiné avec un HDSL symétrique permet à chaque utilisateur de le contrôler à distance en utilisant une tablette ou un smartphone.