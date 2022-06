Simple, Moderne et Raffinée… Une Maison Parfaite.!!

La pièce de vie principale est relativement spacieuse. Elle inclut différents espaces distincts dans un même espace général. Cet agencement moderne inclut un grand salon ainsi qu’un espace salle à manger convivial et chaleureux. Les couleurs de cet intérieur sont douces : du parquet, des murs blancs, et des éléments marrons ici et là qui rendent le tout bien chaleureux. Parfait pour une famille, cet intérieur intemporel est très ordonné, fonctionnel et agréable !