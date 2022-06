Rénovation SPECTACULAIRE pour Maison Terne.!!

Le contraste est ahurissant entre l'avant et l'après rénovation ! Ayant subit une légère surélévation, l'habitation semble avoir été totalement transformée et on ne distingue plus vraiment les caractéristiques qui différenciaient l'ancienne maison de ville. De nombreuses nouvelles fenêtres ont été percées afin d'offrir aux occupants des espaces intérieurs plus lumineux.

Entrons dans la maison nouvellement rénovée pour voir l'ampleur des travaux de nos propres yeux!