Tables Fusions: la Révolution Conviviale.!!

Cette superbe table transformable en billard est d'une composition plus à l'italienne. On remarque les superbes nuances naturelle du bois de noyer que le blanc des pieds et du cadre vient souligner. C'est donc bien ici un meuble à part entière que nous vous présentons et qui saura charmer vos invités comme votre famille.

Avec le bois, c'est toute l'élégance classique qui fait irruption dans votre intérieur et qui se mariera parfaitement avec vos autres meubles.