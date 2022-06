Une EXTRAORDINAIRE Maison Familiale.!!

La plupart des maisons familiales se ressemblent et répondent aux mêmes besoins de bases. Selon l'architecte que l'on choisit pour réaliser son projet, la maison peut alors devenir plus personnalisée et agréable à vivre.

Le projet que nous souhaitons vous présenter aujourd'hui est différent car il a été pensé pour offrir le meilleur des cadres de vie possible à ses occupants. La maison compte une vaste terrasse du côté jardin, dans lequel on peut confortablement s'installer et se détendre en famille ou entre amis. Mais on trouve une petite terrasse supplémentaire sur le toit du premier étage afin d'offrir un espace plus intime pour se dorer la pilule par exemple ou y installer son propre jardin zen.

Découvrons ensemble cette extraordinaire maison familiale qui, nous en sommes sûrs, vous inspirera pour votre futur projet de construction!