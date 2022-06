10 Chambres absolument Parfaites.!!

Cette chambre est baignée de lumière, et le blanc des murs accentue l’effet de pureté de l’espace. Le sol et les divers meubles en rotin donnent une touche de chaleur à l’ensemble. Le noir de la tête de lit fait ressortir les cadres avec des photos noir et blanc et les coussins. Le bleu attire l’œil et donne presque une touche marine à la pièce.