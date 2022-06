5 photographies d'architecture uniques

Si l'architecture est une forme d'art unique et exceptionnelle, il en va de même pour la photographie d'architecture. En effet, à travers l’œil du photographe, les formes et les espaces qui composent les projets d'architectures sont sublimées et magnifiées, créant un tableau porteur d'émotion. Et il ne suffit pas uniquement de s'installer devant un bâtiment et d'appuyer sur un bouton pour prendre une véritable photo professionnelle d'architecture : cela prend des années d'expérience et parfois des semaines (et même des mois) de préparation pour prendre une seule bonne photo. C'est que le photographe doit non seulement trouver l'angle parfait, mais aussi l'heure de la journée et la météo pour un éclairage naturel optimal ainsi que la profondeur de champs, l'ouverture du diaphragme et le temps de pose idéal pour mettre en valeur les lignes, surfaces et volumes qui compose le bâtiment et son contexte.

Aussi, aujourd'hui nous avons rassemblé une série de photographies époustouflantes, réalisées par nos experts de la photographie homify, qui mettent en scène des projets d'architecture aux quatre coins du globe, de Montréal à Berlin en passant par Valence. Bonne découverte!