L'époustouflante Rénovation d'un Logement Sinistre.!!

Et voici la cage d'escalier une fois les transformations faites. Un des murs a été supprimé, ce qui permet d'ouvrir l'espace et de faire communiquer le salon et l'escalier. Les couleurs sont à présent claires et lumineuses et contribuent à créer un espace à la fois chaleureux et aéré. Ici, d'autres modèles d'escaliers originaux.