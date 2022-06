Métamorphose : La seconde vie d'une vieille ferme

Dans la plus grande partie de la maison, l'espace est ouvert jusqu'au toit. Cela permet de bien faire ressortir les poutres qui sont un élément majeur de cet endroit. Le salon a ainsi presque huit mètres de hauteur ce qui donne une impression d'espace aéré et lumineux particulièrement appréciable. Au rez-de-chaussée, le salon, la cuisine et la salle à manger forment un seul et même espace. Au centre, on trouve l'escalier qui mène à l'étage supérieur.