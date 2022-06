Lumières! Action!

Les designers de Padedesign proposent une série de produits et objets éclatés, fabriqués à partir de tubes de plastique flexibles et colorés. Ainsi, pour leur lustre Médusa, ils reprennent les formes traditionnelles des lustres de cristal qui prennent ici une expression tout à fait inusité grâce aux plis et replis de ces tubes vert pomme. Cette lampe, à mi-chemin entre un nid de vipères et la tête de la fameuse gorgone dont le regard pouvait transformer n'importe quel homme en pierre, à une côté cartoonesque qui nous plaît bien. On pourrait facilement imaginer ce luminaire dans une chambre d'enfant ou au-dessus de la table à manger d'un intérieur jeune et coloré. Notez qu'il est disponible aussi dans un modèle rose bonbon et un modèle multicolore.

