Une Petite Cuisine de 6m² sur Mesure.!!

Homify vous fait découvrir aujourd'hui une cuisine petite, fonctionnelle et très pratique. Conçue par les designers de cuisine de chez cuisishop, cette cuisine de 6 mètres carrés se situe à l'entrée d'un appartement haussmannien de la rive droite à Paris.

Comme souvent dans les appartements parisiens, la cuisine était entièrement à rénover, l'ancien propriétaire n'avait ainsi donc laissé au couple qui s'installait dans cet appartement, un évier et un meuble, de plus les tuyauteries et la chaudière étaient apparentes.L''intervention d'un expert était donc inévitable…