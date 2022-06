5 appartements à Copier si vous avez moins de 70 m²!

Comment exploiter au mieux les petits appartements? Déchaînez votre imagination! Ne vous mettez pas de limites et analysez chaque angle, à la recherche de solutions alternatives originales, pour gagner une place précieuse et en même temps offrir de la personnalité à votre maison. Cette proposition fascinante de Lorella Casola est un open space de seulement 30 m2 qui apparaît plus spacieux grâce au choix d'utiliser une table basse et de remplacer les fauteuils par un hamac confortable suspendu au plafond et de grands coussins.

Le détail à tout de suite copier: Le réfrigérateur positionné en oblique et rhabillé avec un mur-bibliothèque. Une solution peu encombrante, simple à réaliser et de grand effet pour séparer la zone idéalement entre cuisine et séjour.