Sculptures pour jardin

Si les plantes et les fleurs sont en principe les stars de votre jardin, nous nous concentrons aujourd’hui sur un autre aspect qui pourra animer votre jardin : les sculptures. Traditionnellement intégrées dans les jardins classiques, elles donnent structure et profondeur à un paysage et vous permettent de souligner certains éléments (fleurs, objets… ). On revient à la définition même du jardin, un espace toujours mouvant, changeant avec les saisons, le temps et le moment de la journée. En plaçant une sculpture au milieu de cela, vous créez un fort contraste qui nous oblige à prendre conscience des mutations perpétuelles du monde. Voici quelques exemples de sculptures qui, nous l’espérons, vous donneront envie de tenter l’aventure chez vous.