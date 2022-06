10 toits aux formes uniques et originales

Dans la ville espagnole de Becerril de la Sierra près de Madrid a été construite une maison au style tout simplement unique. Sa caractéristique la plus distinctive est son toit. Ce qui rend cette toiture spéciale et la distingue d'une toiture traditionnelle est le fait qu'elle prenne pratiquement racine au sol pour ainsi grimper l'ensemble de la maison dans le but de rejoindre l'autre côté. Cette asymétrie donne l'impression que la maison est plus grande et plus large qu'elle ne l'est en réalité. Cette maison est réalisée en bois massif d'excellente qualité et grâce à sa toiture et sa forme unique, cette construction devient un élément fascinant du paysage.