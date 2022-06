Dilemme de design : Parquet ou bois flottant?

Le plancher est une partie intégrante et importante de notre maison car il est non seulement un élément de finition et de décoration, mais aussi parce qu'il guide le regard de chaque pièce et de chaque espace intérieur. Lorsque qu'on décore et aménage nos chambres, notre salon, notre salle à manger ou nos salles de bains, il est important de considérer chacun des détails qui donnent une ambiance chaleureuse à un décor, et le sol est certains un des éléments les plus excitants. Voici donc certains aspects importants à considérer, pour plaire à tout vos sens :

1. La vue : Une belle apparence, propre et bien entretenue, est toujours agréable à l'œil et vous permettra de vous perdre dans les motifs, les couleurs et les textures;

2. L'ouïe : Si vous avez déjà entendu parler d'acoustique, vous savez probablement que non seulement la taille mais aussi les matériaux de revêtement affectent la façon que le son parcoure les pièces et traverse les parois. Ainsi, la qualité des matériaux au sol influencera l'acoustique : il n'y a pas que les murs qui ont des oreilles;

3. L'odorat : Indépendamment de l'entretien et de la propreté de votre sol, certains revêtements particuliers comme le bois présentent des odeurs naturelles qui donne à vos pièce une ambiance accueillante, chaleureuse et même sensuelle;

4. Le toucher : Qui n'aime pas marcher pieds nus? Les planchers beaux et propres invitent à se promener pieds nus et d'apprécier les textures douces du sol;

5. Le goût : D'accord, nous admettons que ce n'est pas sens que l'on peut facilement associé avec le sol, mais n'utilisons-nous pas l'expression la maison est tellement propre qu'on pourrait manger à même le sol ? Et qui n'a pas envie d'avoir un décor de bon goût ?