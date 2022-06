Une Maison qui ne Manque de Rien.!!

Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir cette formidable maison que nous devons à l'atelier d'architecture Eric Guerchon. Depuis la rue, on ne peut que difficilement se rendre compte de la taille impressionnante de l'habitation et surtout, ses espaces intimistes et superbes nous restent totalement inconnus. C'est donc une visite exclusive que nous vous proposons.

Place aux images de cette maison qui ne manque vraiment de rien!