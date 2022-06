Une Ruine changée en Maison Familiale Moderne.!!

Lumineux et colorés, les espaces intérieurs de la maison brillent de par leur sophistication et le détail avec lequel ils ont été décorés et agencés. Cet espace de bureau par exemple réunit tout selon on a besoin pour se concentrer sans pour autant rendre la pièce rébarbative ou trop austère.

Continuons avec les projets de rénovation plus incroyables les uns que les autres:

- Avant et après: une Rénovation INCROYABLE.!!

- Rénovation SPECTACULAIRE d’une Banale Maison!!