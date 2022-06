La rénovation hallucinante d'une maison familiale !

Le contraste est hallucinant et on a du mal à croire qu'il s'agisse bien de la même propriété. Les abords de la maison ont été complètement remaniés pour offrir une vaste zone de détente et de loisirs avec cette magnifique piscine. De nouveaux locaux ont été installés pour protéger la zone des intempéries et offrir de nombreux espaces de rangement.

Une petite pergola a même été mise en place pour parer au coup de chaleur. On note le charmant contraste entre le bois foncé du bardage de la terrasse et le blanc lumineux de la façade de la maison: une vraie réussite!