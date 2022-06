Une Maison Familiale EXTRAORDINAIRE.!!

Direction la Pologne ! Et puis particulièrement à Wroclaw, la capitale européenne de la culture, une charmante ville au cœur des montagnes et à quelques kilomètres de la République Tchèque. Eh oui, à homify on est des globe-trotters !

Le projet d'aujourd'hui est issu du fruit du travail de nos experts architectes polonais du cabinet d'architecte Pracownia Projektwa Archipelag, des professionnels qui se sont spécialisés notamment dans la modélisation 3D de projets.

On vous fait découvrir sans plus attendre une maison qui va vous impressionner.