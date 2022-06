Le Résultat Fantastique d’une Rénovation.!!

A la différence de construire une maison de A à Z, les rénovations et les agrandissements sont un processus un peu plus ennuyeux, puisqu'il est nécessaire de donner une plus grande attention et un plus grand soin au moment de les réaliser pour éviter d'abîmer ou de nuire la structure existante. Cependant, ces processus de changement sont nécessaires pour pouvoir adapter d'anciennes demeures aux nouvelles nécessités de ses occupants, en cherchant à améliorer les actuelles conditions du bâti, sans la nécessité de le détruire complètement.

Dans ce livre d'idées, nous voyons ce que nous apportent les architectes de l'étude Elvarquitectos, qui ont été engagés pour faire d'une maison en état de ruine une demeure totalement nouvelle, en incluant de nouvelles chambres, des espaces ouverts et plein de lumière naturelle.