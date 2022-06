10 SECRETS de Pros pour intégrer les Meubles Anciens !!

Cet ancien pupitre d’école en chêne massif présente un plateau poncé, verni chêne doré et ciré. Le casier est verni pour l’extérieur et peint en gris pour l’intérieur. Les parties tubulaires sont peintes en bleu martelé. La chaise à également été poncée et vernie.

Sur le plateau on retrouve une réglette pour les crayons et un encrier ancien en verre. Le tout est en très bon état général. A noter tout de même des traces du temps (petites griffures) sur le casier qui lui donne un charme intemporel ! Ce bureau ancien est à destination d'un enfant de 7/8 ans. On aime d'autant plus la couleur chaude du chêne, son modèle compact, le joli bleu du métal.